

Россия бросает спасательный круг обанкротившейся власти Иванишвили – Саакашвили

06.08.2021 15:48









«Полностью обанкротившейся и изолированной от Запада власти Иванишвили бросают спасательный круг» – так третий президент Грузии оценил заявление Министерства иностранных дел России, согласно которому Москва готова восстановить отношения с Грузией.



Михеил Саакашвили написал в социальной сети, что из этого заявления еще четче стало видно, что преследование, которое осуществляет против него «Грузинская мечта», является прямым заказом России и, в частности, Владимира Путина.

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«Русские очень хорошо знают, что подавляющее большинство грузинского народа на моей стороне и требует моего возвращения в Грузию. Они хорошо изучили общественное мнение Грузии. Они также знают, что шантаж действовал в прошлом и практически полностью обанкротившейся и изолированной от Запада власти Иванишвили кидают спасательный круг.



Я хочу сказать всем, мы не хотим конфронтации ни с кем, в том числе с Россией, мы не хотим беспорядков и насилия с обеих сторон, но никакие подобные заявления не могут лишить грузинский народ его выбора и, тем более, не изменят моих планов.



Их пугает не столько Саакашвили, сколько ассоциированное со мной стремительное развитие и успех Грузии.



Для них гораздо более удобно, чтобы в Грузии был хаос, беспорядки, а грузинский народ тонул в болоте нищеты.



Все эти преследования, организованные против меня, теперь хотя бы все должны понять – являются прямым заказом России и Путина, он никогда этого и не скрывал - чтобы Иванишвили состряпав против меня уголовные дела на пустом месте, обязательно сотворил уголовные дела, чтобы угодить приведшим к власти, которые в свое время дали два миллиона долларов Иванишвили на избирательную кампанию, лишь бы остановить развитие и прогресс Грузии», - пишет Михеил Саакашвили.

«Полностью обанкротившейся и изолированной от Запада власти Иванишвили бросают спасательный круг» – так третий президент Грузии оценил заявление Министерства иностранных дел России, согласно которому Москва готова восстановить отношения с Грузией.Михеил Саакашвили написал в социальной сети, что из этого заявления еще четче стало видно, что преследование, которое осуществляет против него «Грузинская мечта», является прямым заказом России и, в частности, Владимира Путина.Читайте также: Москва хочет отношений с Тбилиси - но без выполнения своих международных обязательств «Русские очень хорошо знают, что подавляющее большинство грузинского народа на моей стороне и требует моего возвращения в Грузию. Они хорошо изучили общественное мнение Грузии. Они также знают, что шантаж действовал в прошлом и практически полностью обанкротившейся и изолированной от Запада власти Иванишвили кидают спасательный круг.Я хочу сказать всем, мы не хотим конфронтации ни с кем, в том числе с Россией, мы не хотим беспорядков и насилия с обеих сторон, но никакие подобные заявления не могут лишить грузинский народ его выбора и, тем более, не изменят моих планов.Их пугает не столько Саакашвили, сколько ассоциированное со мной стремительное развитие и успех Грузии.Для них гораздо более удобно, чтобы в Грузии был хаос, беспорядки, а грузинский народ тонул в болоте нищеты.Все эти преследования, организованные против меня, теперь хотя бы все должны понять – являются прямым заказом России и Путина, он никогда этого и не скрывал - чтобы Иванишвили состряпав против меня уголовные дела на пустом месте, обязательно сотворил уголовные дела, чтобы угодить приведшим к власти, которые в свое время дали два миллиона долларов Иванишвили на избирательную кампанию, лишь бы остановить развитие и прогресс Грузии», - пишет Михеил Саакашвили.



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