

Премьер-министр: У нас прекрасные отношения с нашими соседями

09.08.2021 16:27





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил одним из главных приоритетов успешную политику добрососедства.



«У нас прекрасные отношения с тремя нашими соседями - Азербайджаном, Арменией, Турцией» - заявил Гарибашвили, выступая на презентации десятилетнего плана развития министерства иностранных дел.



Глава правительства рассказал об успешном посредничестве, благодаря которому были освобождены армянские военные и важные карты заминированных территорий были переданы Азербайджану.



«Это был успешный прецедент, который мы все, три соседние страны создали.Это должно стать одним из наших основных направлений, Грузия должна стать одним из инициаторов мира и стабильности в регионе и прочной основой для дальнейшего развития», - сказал премьер.



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