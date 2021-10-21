

Харцель: Подписавшие письмо в связи с Саакашвили европарламентарии играют важную роль в работе Европарламента

21.10.2021 13:10









Как заявил Харцель журналистам в Батуми, должны быть соблюдены права и условия содержания заключенных, которые должны соответствовать самым высоким стандартам международного права.



Что касается заявления премьер-министра Ираклия Гарибашвили, согласно которому Грузия «не может действовать по разумению ни Фотыги, ни Кубилюса, пусть каждый заботится о своей стране, никто не может противостоять исполнению закона и справедливости», Харцель сказал, что не может делать оценку.



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«Как всегда, мы не делаем комментариев в связи с индивидуальными письмами, так же как и комментариями. Подписавшие это письмо европарламентарии играют важную роль в работе Европарламента и внешней политике ЕС, также как и касательно Грузии и стран Восточного партнерства. Что касается вопроса бывшего президента, то подход ЕС в том, что его следует рассматривать в рамках верховенства закона, прозрачно. Мы также следуем советам таких институций, как Народный защитник, который является основной институцией в связи с такими вопросами. Главное, чтобы фундаментальные права были защищены, правовой процесс должен быть прозрачным и справедливым, в соответствии с верховенством закона.



Те комментарии, что делают индивидуальные европарламентарии - это их решение, и зависит от них, я не хочу спекуляций в связи с этой темой. Что касается фундаментальных прав, это те высочайшие стандарты, которые должны быть соблюдены, это права заключенных и условия заключения, которые должны соответствовать самым высоким стандартам международного права», - заявил Харцель. Посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявляет, что подход ЕС в том, чтобы вопрос бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили рассматривался прозрачно, в рамках верховенства закона.Как заявил Харцель журналистам в Батуми, должны быть соблюдены права и условия содержания заключенных, которые должны соответствовать самым высоким стандартам международного права.Что касается заявления премьер-министра Ираклия Гарибашвили, согласно которому Грузия «не может действовать по разумению ни Фотыги, ни Кубилюса, пусть каждый заботится о своей стране, никто не может противостоять исполнению закона и справедливости», Харцель сказал, что не может делать оценку.«Как всегда, мы не делаем комментариев в связи с индивидуальными письмами, так же как и комментариями. Подписавшие это письмо европарламентарии играют важную роль в работе Европарламента и внешней политике ЕС, также как и касательно Грузии и стран Восточного партнерства. Что касается вопроса бывшего президента, то подход ЕС в том, что его следует рассматривать в рамках верховенства закона, прозрачно. Мы также следуем советам таких институций, как Народный защитник, который является основной институцией в связи с такими вопросами. Главное, чтобы фундаментальные права были защищены, правовой процесс должен быть прозрачным и справедливым, в соответствии с верховенством закона.Те комментарии, что делают индивидуальные европарламентарии - это их решение, и зависит от них, я не хочу спекуляций в связи с этой темой. Что касается фундаментальных прав, это те высочайшие стандарты, которые должны быть соблюдены, это права заключенных и условия заключения, которые должны соответствовать самым высоким стандартам международного права», - заявил Харцель.



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