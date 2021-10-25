

У здания Минюста Грузии проходит акция в поддержку Саакашвили

25.10.2021 17:35





Перед зданием министерства юстиции Грузии проходит акция в поддержку бывшего президента страны Михеила Саакашвили. Гражданские и оппозиционные активисты требуют, чтобы экс-главу государства госпитализировали в многопрофильную больницу, а не в тюремную. Манифестанты развернули транспарант с надписью: «Свобода третьему президенту Грузии».



Напомним, Михеил Саакашвили был задержан 1 октября. В тот же день в знак протеста он объявил голодовку, которая продолжается уже 25 дней. Врачи говорят о значительном ухудшении здоровья Саакашвили. У тюрьмы, в которой он содержится, дежурит реанимобиль.



При этом власти заявляют, что экс-президент является «симулянтом», а его голодовку – «клоунадой». Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший глава государства принимал «определенные продукты питания».



Тем не менее, консилиум врачей, сформированный для контроля состояния здоровья Саакашвили, заключил, что, в случае необходимости экс-президент должен быть госпитализирован в многопрофильную клинику. В министерстве юстиции, однако, отмечают: такой клиникой является и больница при пенитенциарном учреждении №18 в Тбилиси (т. н. «глданская тюрьма»). В свою очередь адвокаты заявляют, что в указанной больнице нет необходимых аппаратов МРТ и компьютерной томографии.





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