

В Грузии на несколько часов перекроют дорогу в сторону России

26.10.2021 13:32





Движение транспорта на участке Квешети-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда- Ларс в направлении грузино-российской границы будет ограничено с 01:00 до 04:00 27 октября. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.



Дорогу перекроют ночью на четыре часа, чтобы смонтировать конвейер для бурения, необходимый при строительстве 9-километрового тоннеля.



В Грузии строят новую объездную дорогу на самом сложном участке Военно-Грузинской дороги Квешети-Коби.

В зимний период на этом участке, проходящем через Крестовый перевал, часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается.



Новая дорога протяженностью около 23 км пройдет через ущелье Хада и будет включать шесть мостов и пять тоннелей, в том числе и девятикилометровый тоннель под Крестовым перевалом. Это будет одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе.



Новая дорога позволит грузинским и транзитным перевозчикам свободно проезжать через Грузию в сторону России в любое время года.





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