

МАГАТЭ – Коммуникация с Чернобыльской АЭС восстановлена

20.04.2022 10:39





Прямая связь между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Чернобыльской АЭС восстановлена. Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси,



«Была явно неустойчивая ситуация, и это очень хорошая новость, что регулятор теперь может напрямую связаться со станцией, когда ему необходимо», - отметил Гросси.



Российские силы контролировали Чернобыль в течение пяти недель, они станцию АЭС 31 марта. 10 марта МАГАТЭ потеряло связь с атомной электростанцией.



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