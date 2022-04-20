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МАГАТЭ – Коммуникация с Чернобыльской АЭС восстановлена


20.04.2022   10:39


Прямая связь между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Чернобыльской АЭС восстановлена. Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси,

«Была явно неустойчивая ситуация, и это очень хорошая новость, что регулятор теперь может напрямую связаться со станцией, когда ему необходимо», - отметил Гросси.

Российские силы контролировали Чернобыль в течение пяти недель, они станцию АЭС 31 марта. 10 марта МАГАТЭ потеряло связь с атомной электростанцией.

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