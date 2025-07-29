Прокуратура предъявила обвинение Эльдару Куртанидзе

29.07.2025 14:33





Прокуратура Грузии предъявила обвинение Эльдару (Луке) Куртанидзе по делу о «домашнем насилии, умышленном повреждении имущества члена семьи и нарушении требований и обязательств, предусмотренных защитным ордером, на почве нетерпимости к равенству между женщиной и мужчиной».



Согласно информации следственных органов, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.



«Прокуратура Грузии предъявила обвинение одному лицу по факту насилия над бывшей супругой на почве нетерпимости к равенству полов, умышленного повреждения имущества члена семьи и невыполнения требований и обязательств, предусмотренных защитным ордером.



Расследованием, проведённым Министерством внутренних дел, установлено, что обвиняемый нарушил требования и обязательства, предусмотренные судебным решением о защитном ордере, в частности запрет на приближение, коммуникацию и посещение мест проживания потерпевшей. Обвиняемый дважды прибыл к месту проживания пострадавшей, в том числе 25 июля — в Кобулети, где, по мотиву нетерпимости к равенству между женщиной и мужчиной, применил к ней физическое насилие и повредил её автомобиль.



Обвиняемый был задержан в тот же день. Ему предъявлены обвинения по 1-й части статьи 126 прим. УК Грузии (насилие в семье, повлёкшее физическую боль), 1-й части статьи 11 прим. 187 (умышленное повреждение имущества члена семьи, причинившее значительный ущерб) и 1-й части статьи 11 прим. 381 прим. — по двум эпизодам (невыполнение требований и обязательств, предусмотренных защитным ордером в отношении члена семьи). Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.



Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.



Расследование по уголовному делу продолжается в Министерстве внутренних дел», — говорится в информации МВД.







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