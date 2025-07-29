Хабеишвили: «Грузинская мечта» в истерике — и абсолютно справедливо

29.07.2025 14:18





««Грузинская мечта» в истерике — и абсолютно справедливо. Те, кто думает, что меня так просто арестовать, глубоко заблуждаются. Посмотрим, кто кого арестует», — об этом заявил председатель политсовета партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили.



По словам Хабеишвили, на него оказывается психологическое давление с целью его задержания, однако, как он утверждает, власть «имеет о нём слишком плохое представление».



«Около половины двенадцатого ночи на официальной странице МВД был размещён пост, что Хабеишвили должны арестовать. Все прекрасно знают, что эту страницу ведёт глава стратегических коммуникаций. Кстати, они никогда не писали ничего подобного — что, мол, открылись двери тюрьмы, что каждый вечер им надоело меня слушать и так далее. Всё это показывает абсолютную дезорганизацию в «Грузинской мечте», в МВД. Они каким-то образом пытаются оказать психологическое давление, как будто собираются меня арестовать. Но, ребята, у вас обо мне слишком плохое мнение — всё не так просто. Посмотрим ещё, кто кого арестует. Подождите немного, я очень много интересного знаю о вас. Я понимаю их истерику — и она абсолютно оправдана. Совершенно логично, что в панике находятся так называемые министры — Гела, Гека или Джека. Сожалею, но вы, ребята, в абсолютном безумии», — заявил Леван Хабеишвили.







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