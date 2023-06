Оплодотворение in vitro или суррогация для иностранных граждан будут запрещены в Грузии с 1 января 2024 года

12.06.2023 19:20





По заявлению министра здравоохранения Грузии Зураба Азарашвили, с 1 января 2024 года оплодотворение in vitro (экстракорпоральное оплодотворение - ЭКО) и суррогация будут разрешены только для граждан Грузии.



Как пояснил министр на брифинге по окончании заседания правительства, законодательная инициатива по данному вопросу будет внесена в парламент на этой неделе.



По словам министра, родить ребенка посредством ЭКО и суррогации смогут только граждане Грузии, а гражданам иностранных государств это будет запрещено.



По его же пояснению, согласно изменениям в законодательстве, в Грузии будет запрещена и реклама, связанная с оплодотворение in vitro и суррогацией.



Кроме того, Азарашвили заявляет, что «принцип бескорыстности» будет регулироваться законом.



«Важным и принципиальным, регулируемым этим законом, является принцип бескорыстности. Граждане Грузии, которые хотят быть донорами или суррогатами, должны действовать по принципу бескорыстия и получать только компенсацию, которая может сопровождаться неудобствами, связанными с этим процессом, или медицинскими обследованиями, или расходами, связанными с родами», - заявил министр.





