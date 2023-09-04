

Леван Бежашвили: «Национальное движение» не собирается торговаться с президентом

04.09.2023 14:34





Сегодня идет саботирование процесса получения статуса страны-кандидата в Евросоюз, и для этого власть использует и процедуру импичмента, и дискредитацию президента и все методы - мы не будем участвовать в этих играх - об этом заявил председатель политсовета «Национального движения», заместитель председателя парламентской фракции «Национального движения» Леван Бежашвили в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс». Так он оценил вопрос отстранения президента от должности «Грузинской мечтой» в порядке импичмента.



По его словам, вопрос импичмента президента является псевдопроцессом, поскольку у «Грузинской мечты» в парламенте нет достаточного количества голосов для завершения процедуры.



По оценке Бежашвили, вопросом импичмента власть пытается перенести внимание с актуальных проблем и сконцентрировать общество на «подобных процедурно незначительных» вопросах.



«Один из вопросов, почему процедура импичмента является псевдопроцессом, заключается в том, что реально у «Грузинской мечты» нет достаточного количества голосов для завершения процедуры. Соответственно, безосновательно серьезное обсуждение этой темы, и я уверен, что состав фракции «Национальное движение» никак не будет принимать участие в этом процессе», - заявил Бежашвили.



На вопрос, возможно ли, чтобы оппозиция подала ответный иск против правительства в Конституционный суд, Бежашвили отвечает, что «оппозиция пока это не обсуждала».



Что касается вопроса, связанного с третьим президентом Грузии, то, как заявил Леван Бежашвили, «Национальное движение» не собирается разговаривать языком ультиматумов и торговаться с президентом Грузии, требуя освобождения Михаила Саакашвили, однако с их стороны давление на Саломе Зурабишвили в рамках конституции продолжится.



««Национальное движение» не собирается ни разговаривать с президентом языком ультиматумов на тему импичмента, ни торговаться. Тут однозначная данность, что сегодня плен Михаила Саакашвили является олицетворением того, как взята в плен европейская перспектива Грузии. Одной из сфер нашей активности в этот осенний политический период должно стать требование освобождения Михаила Саакашвили, и тут не политический торг, а президент должна взять эту ответственность, воспользоваться конституционными полномочиями и освободить Михаила Саакашвили», - заявил Бежашвили.





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