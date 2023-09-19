

«Спецслужбы Грузии неэффективны в борьбе с влиянием России» — НПО

19.09.2023 16:04





По мнению неправительственных организаций Грузии, тот факт, что грузинская общественность узнала о сотрудничестве Отара Парцхаладзе со спецслужбами России из заявления Госдепа США, а не от Службы госбезопасности Грузии, вызывает серьезную обеспокоенность.



Как указано в совместном заявлении НПО, «сложно поверить, в то что соответствующие службы, отвечающие за обеспечение безопасности Грузии, не имели информации об этом».



«Несмотря на то, что информация о санкциях стала известна несколько дней назад, Служба госбезопасности пока не осуществила эффективного реагирования на этот факт, что, вероятно, связано с влиянием Парцхаладзе», — говорится в заявлении, которое подписали 14 общественных организаций Грузии.



СГБ Грузии приступила к изучению информацию о Парцхаладзе, однако неправительственные организации не ожидают, что по этому вопросу будет проведено быстрое и объективное расследование.



НПО считают, что власти Грузии и связанные с ними лица заняты «укрытием» указанного факта.



«События, связанные с Парцхаладзе, свидетельствуют о том, что СГБ не выполняет возложенную на нее законом функцию, а представителей российских спецслужб легко внедряют в ближайшее окружение правящей партии и ее основателя. Указанный факт представляет собой важнейшую проблему для безопасности Грузии», — заявили в неправительственных организациях.



По мнению неправительственных организаций, в такой ситуации Парламенту Грузии важно задействовать все механизмы парламентского контроля — глава Совбеза должен дать исчерпывающие ответы на вопросы, связанные с вызовами безопасности страны; Также СГБ должна предоставить общественности информацию, какие конкретные шаги предпринимаются для нейтрализации сети российских спецслужб в Грузии.



«Сегодня, как никогда, очевидно, что спецслужбы Грузии неэффективны в борьбе с влиянием государства-оккупанта, России, и требуют серьезного реформирования, в том числе внедрения эффективных механизмов демократического контроля в сфере национальной безопасности», — говорится в заявлении.



14 сентября 2023 года США ввели санкции в отношении бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе, близкого к семье Бидзины Иванишвили. По мнению США, через Парцхаладзе российские спецслужбы влияют на общественно-политическую жизнь Грузии.



США ввели санкции против «грузино-российского олигарха». В Грузии его считают протеже Бидзины Иванишвили



Неправительственные организации заявляют, что Отар Парцхаладзе в прошлом был неоднократно разоблачен в совершении различных преступлений, однако к уголовной ответственности он не привлекался, что, вероятно, объясняется его тесными связями как с правительством, так и с основателем правящей партии Грузии Бидзиной Иванишвили.



Напомним, накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на информацию о предполагаемой связи бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе с российскими спецслужбами и потребовала от правоохранительных органов провести детальное расследование по этим обвинениям.



Кто такой Отар Парцхаладзе



В 2013 году Отар Парцхаладзе занимал пост генерального прокурора в течение одного месяца. Парцхалдзе ушел в отставку после обвинений в предполагаемом «транзите» бывшего министра внутренних дел Вано Мерабишвили из камеры заключения, а также о его преступном прошлом.



В мае 2017 года в кафе El Centro на улице Шардени, в центре Тбилиси экс-прокурор напал на бывшего главного аудитора Лашу Тордия. По версии истца нападение было связано с докладом Службы аудита, где говорилось об одной из коррупционных схем по продаже земель в Мэрии Тбилиси, в которой также участвовал Отар Парцхаладзе.



За несколько дней до президентских выборов председатель правящей партии «Мечты» Бидзина Иванишвили, в интервью с грузинскими СМИ «не увидел признаков преступления в действиях бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе» и также не узрел необходимости «каких-либо обвинений».



По заключению независимых правозащитников, прокуратура Грузии в связи с делом «проявила полное бездействие и абсолютно циничный подход».



В 2018 году один из учредителей «Omega Group» Заза Окуашвили обвинил верхушку «Мечты» в вымогательстве денег, рэкете и отмывании денег. По словам бизнесмена, Иванишвили воспользовался финансовыми сложностями «Omega Group» и «отжал» 4’000’000 долларов США.



По версии бизнесмена, для этого Иванишвили поручил экс-прокурору Отару Парцхаладзе разобраться с ним, — «Парцхаладзе назначил встречу, на которую пришел вместе с вооруженными до зубов лицами, был в состоянии наркотического опьянения, потребовал у меня 4 миллиона долларов США для урегулирования проблемы демпинга и возмещения ущерба в размере 25 млн лари».



Окуашвили заявлял, что в его вынудили перевести четыре миллиона долларов США в оффшорную компанию, — «сняли сумму наличными в TBC банке. Отар Парцхаладзе и Георгий Гахария [позже министр экономики Грузии] оказали давление на владельцев банка, чтобы вынести наличные из банка в нерабочие часы».



Парцхаладзе также долгое время скрывал судимость в Германии. Ему тогда было 24 года. Бывший главный прокурор отрицает распространенное обвинение в разбое и заявляет, что инцидент был простым недоразумением.





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