

«Абсолютная ложь» — «Клуб Франклина» ответил на обвинения премьера Грузии

14.03.2023 13:56





«Абсолютная ложь», — так ответил «Клуб Франклина» на обвинение премьер-министра Ираклия Гарибашвили в том, что молодые члены клуба вели себя вызывающе и «имели задачу вступить в конфронтацию с [правоохранительными органами]» во время акций против закона «Об агентах иностранного влияния».



Директор по концептуальному развитию организации Сандро Тархан-Моурави говорит, что клуб не только ни к чему призывал, но до протестов ими было принято решение «не принимать непосредственного участия в политических процессах, так как это просветительская и общественная организация, с совершенно иными, внепартийными целями».



О клубе



Как говорится на веб-сайте организации, клуб «является ассоциацией, посвященной распространению классических либеральных/либертарианских ценностей и развитию сотрудничества между членами», и ее деятельность включает:



- Образовательные и медийные проекты;

- Исследования;

- Политические дискуссии;

- Гражданская активность;

- Консалтинг.



Эти и другие мероприятия клуб проводит в «Университете Грузии», который также стал объектом нападок премьера.

«Был призыв к осторожности — не вступайте в конфронтацию с правоохранителями»



Как указывает Тархан-Моурави, отдельные представители клуба могли участвовать в акции протеста индивидуально, и единственным призывом, который клуб сделал к студентам, была осторожность:



«Когда начали принимать российский закон, естественно, что отдельные представители организации включились в этот процесс индивидуально, очень эмоционально. Когда дело доходит до наших студентов, мы несем прямую ответственность за то, чтобы они не были вовлечены неправильным образом. Если и был призыв, то только к осторожности — не вступать в конфронтацию с правоохранителями», — говорит Тархан-Моурави, добавляя: Это полный абсурд, как будто мы кого-то призывали, тем более в тех формах, о которых говорят премьер-министр и телеканал «Имеди».



Почему объектом нападок избрали этот клуб?



На первый взгляд, странно, что организация, которая «служит распространению классических либеральных/либертарианских ценностей и развитию сотрудничества между ее членами», стала мишенью для нападок.



Как рассказывает Сандро Тархан-Моурави, заявление премьер-министра было не первой попыткой дискредитировать клуб. Он вспоминает статью в газете «Асавал-Дасавали» и два сюжета на телеканале «Имеди».



«Была статья в Асавал-Дасавали, где нас называли масонами, прозвучала и тема сатанистов. Стандартное оружие — разделить население, посеять страх. Сюжет, статья и выступление Гарибашвили являются частью одной линии пропаганды. Если послушать, он прямо повторяет то, что Соловьев и другие говорят по российскому телевидению», — говорит он.



По словам Тархана-Моурави, «Клуб Франклина» мог быть выбран с целью создания образа врага из-за названия организации:



«Похоже, что название организации, носящей имя великого американского деятеля Бенджамина Франклина, считается удобной мишенью. […] они пытаются совершать нападки на нашу организацию из-за чуждого на первый взгляд имени; а также [устраивать нападки] на университет, при котором действует организация, и создать абсурдные, пропагандистские теории».





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