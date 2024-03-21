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У села Хурвалети мобилизованы российские оккупанты


21.03.2024   19:52


Телекомпания Mtavari сообщает о мобилизации российских военных вблизи разделительной линии. У села Хурвалети появились вооруженные люди в форме, они приехали на объект на грузовике, утверждают местные жители.

Полицейские не пропускают журналистов в село.

Между тем, ранее сюда прибыл лидер «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава:

«Мы находимся в Хурвалети, и, как нам сообщила (местная жительница) Люда Салия, и это подтвердилось, над Хурвалети появились представители российского оккупационного режима. Ведутся строительные работы. Рядом со старым КПП строится новый, фиксируется процесс возведения конструкции», — заявил Кацарава

Представители мониторинговой миссии ЕС ознакомились с ситуацией на местах. Они покинули этот район некоторое время назад. В Службе государственной безопасности Грузии пока не комментируют ситуацию.


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