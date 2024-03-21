

У села Хурвалети мобилизованы российские оккупанты

21.03.2024 19:52





Телекомпания Mtavari сообщает о мобилизации российских военных вблизи разделительной линии. У села Хурвалети появились вооруженные люди в форме, они приехали на объект на грузовике, утверждают местные жители.



Полицейские не пропускают журналистов в село.



Между тем, ранее сюда прибыл лидер «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава:



«Мы находимся в Хурвалети, и, как нам сообщила (местная жительница) Люда Салия, и это подтвердилось, над Хурвалети появились представители российского оккупационного режима. Ведутся строительные работы. Рядом со старым КПП строится новый, фиксируется процесс возведения конструкции», — заявил Кацарава



Представители мониторинговой миссии ЕС ознакомились с ситуацией на местах. Они покинули этот район некоторое время назад. В Службе государственной безопасности Грузии пока не комментируют ситуацию.





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