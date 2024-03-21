|
|
|
У села Хурвалети мобилизованы российские оккупанты
21.03.2024 19:52
Телекомпания Mtavari сообщает о мобилизации российских военных вблизи разделительной линии. У села Хурвалети появились вооруженные люди в форме, они приехали на объект на грузовике, утверждают местные жители.
Полицейские не пропускают журналистов в село.
Между тем, ранее сюда прибыл лидер «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава:
«Мы находимся в Хурвалети, и, как нам сообщила (местная жительница) Люда Салия, и это подтвердилось, над Хурвалети появились представители российского оккупационного режима. Ведутся строительные работы. Рядом со старым КПП строится новый, фиксируется процесс возведения конструкции», — заявил Кацарава
Представители мониторинговой миссии ЕС ознакомились с ситуацией на местах. Они покинули этот район некоторое время назад. В Службе государственной безопасности Грузии пока не комментируют ситуацию.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна