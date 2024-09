Пашинян принял председателя правления «Bank of Georgia»

20.09.2024 21:08





Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял председателя правления компании «Bank of Georgia» Мела Карвилла. Об этом Новости Армении – NEWS.am сообщили в пресс-службе Правительства Армении.



Премьер-министр приветствовал выход «Bank of Georgia» на финансовый рынок Армении и решение осуществлять инвестиционную деятельность в нашей стране. Пашинян выразил надежду, что грузинский банк привнесет новую культуру в финансовый сектор Армении.



Мел Карвилл отметил, что они с оптимизмом смотрят на финансовый рынок и перспективы экономического развития Армении, добавив, что денежно-кредитная политика нашей страны сбалансированная, что способствует эффективной реализации инвестиционных программ.



Председатель правления компании «Bank of Georgia» коснулся дальнейшей деятельности банка и планов на будущее. В контексте улучшения инвестиционной среды двусторонне была подчеркнута важность последовательной борьбы правительства Республики Армения с коррупцией, а также продолжительности реформ.





