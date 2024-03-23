

США официально подтвердили, что предоставляли России данные о готовящемся теракте

23.03.2024 12:21





"Правительство США поделилось этой информацией с российскими властями в соответствии со своей давней политикой "обязанности предупреждать", — цитирует заявление официального представителя Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон The Wall Street Journal.



Издание объяснило, что если американские спецслужбы собирают "достоверную и конкретную информацию" о планируемом нападении или похищении, они предупреждают об этом другие страны, в некоторых случаях — даже противников.



По словам американских чиновников, США передали России разведданные о готовящейся атаке на некое скопление людей в начале месяца. Примерно в то же время посольство США в Москве призвало американских граждан в России избегать больших собраний, в том числе концертов.



Американская сторона отметила, что переданные данные потенциально должны были помочь российским спецслужбам "смягчить атаку". "По сути, с ноября у нас есть постоянный поток разведданных о том, что ИГИЛ хочет нанести удар по России", — сказал изданию неназванный чиновник.





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