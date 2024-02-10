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Сегодня будут похоронены двое погибших в зоне стихии в Багдати
10.02.2024 12:17
Сегодня будут похоронены двое погибших в зоне стихийного бедствия в Багдати. На месте собираются родственники погибших и представители местных властей.
Параллельно в зоне бедствия продолжаются работы.
По словам мэра муниципалитета, завершены работы по вывозу земли и террасированию, восстановлены коммуникации.
Население обеспечено электроэнергией и природным газом. Что касается семей, эвакуированных из зоны бедствия, то, после заключения геологов станет известно, вернутся ли они в свои дома, или их переселят.
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