

Сегодня будут похоронены двое погибших в зоне стихии в Багдати

10.02.2024 12:17





Сегодня будут похоронены двое погибших в зоне стихийного бедствия в Багдати. На месте собираются родственники погибших и представители местных властей.



Параллельно в зоне бедствия продолжаются работы.



По словам мэра муниципалитета, завершены работы по вывозу земли и террасированию, восстановлены коммуникации.



Население обеспечено электроэнергией и природным газом. Что касается семей, эвакуированных из зоны бедствия, то, после заключения геологов станет известно, вернутся ли они в свои дома, или их переселят.





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