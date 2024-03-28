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В Бакуриани сошла лавина, спасатели ищут одного человека


28.03.2024   14:02


В Бакуриани сошла снежная лавина.

По распространенной информации, один человек оказался под снежной массой.

Как сообщили Первому каналу Грузии в Службе управления чрезвычайными ситуациями, поисково-спасательная операция продолжается.


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