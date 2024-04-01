

В прибрежных районах Черного моря ожидается потепление до +29 градусов

01.04.2024 21:13





По данным Национального агентства по охране окружающей среды, 2-3 апреля на большей части страны сохранится теплая и сухая погода.



По прогнозам синоптиков, температура воздуха в прибрежных районах Черного моря и на Колхидской равнине может повыситься до +24, +29 градусов.



2-3 апреля в Батуми, Кобулети, Анаклия и Поти ожидается теплая и погода без осадков. Температура воздуха днем ​​поднимется до +27, +29 градусов.



Ухудшение погоды на побережье Черного моря ожидается в четверг, 4 апреля.



4 апреля в утренние часы в Батуми будет лить кратковременный дождь с молниями и сильным ветром. Температура воздуха также снизится.







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