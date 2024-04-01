|
|
|
В прибрежных районах Черного моря ожидается потепление до +29 градусов
01.04.2024 21:13
По данным Национального агентства по охране окружающей среды, 2-3 апреля на большей части страны сохранится теплая и сухая погода.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в прибрежных районах Черного моря и на Колхидской равнине может повыситься до +24, +29 градусов.
2-3 апреля в Батуми, Кобулети, Анаклия и Поти ожидается теплая и погода без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +27, +29 градусов.
Ухудшение погоды на побережье Черного моря ожидается в четверг, 4 апреля.
4 апреля в утренние часы в Батуми будет лить кратковременный дождь с молниями и сильным ветром. Температура воздуха также снизится.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна