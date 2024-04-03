

В здании «Почты Грузии» в Кутаиси произошел пожар

03.04.2024 11:15





В здании «Почты Грузии» в Кутаиси произошел пожар. Огонь возник на втором этаже здания, которое осталось нефункционирующим.



По информации службы управления чрезвычайными ситуациями, на месте работали группы пожарных-спасателей.



По их же данным, ликвидация пожара произошла своевременно и он не распространился на первый этаж, где функционирует «Почта Грузии». В результате происшествия никто не пострадал.



Причина пожара неизвестна.





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