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В здании «Почты Грузии» в Кутаиси произошел пожар


03.04.2024   11:15


В здании «Почты Грузии» в Кутаиси произошел пожар. Огонь возник на втором этаже здания, которое осталось нефункционирующим.

По информации службы управления чрезвычайными ситуациями, на месте работали группы пожарных-спасателей.

По их же данным, ликвидация пожара произошла своевременно и он не распространился на первый этаж, где функционирует «Почта Грузии». В результате происшествия никто не пострадал.

Причина пожара неизвестна.


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