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В здании «Почты Грузии» в Кутаиси произошел пожар
03.04.2024 11:15
В здании «Почты Грузии» в Кутаиси произошел пожар. Огонь возник на втором этаже здания, которое осталось нефункционирующим.
По информации службы управления чрезвычайными ситуациями, на месте работали группы пожарных-спасателей.
По их же данным, ликвидация пожара произошла своевременно и он не распространился на первый этаж, где функционирует «Почта Грузии». В результате происшествия никто не пострадал.
Причина пожара неизвестна.
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