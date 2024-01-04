

За первые 6 месяцев 2023 года Грузия запросила у Facebook информацию о 47 аккаунтах

04.01.2024 17:02





В 2023 году за первые 6 месяцев правительство Грузии сделало 47 запросов в Meta с целью получения информации о пользователях Facebook.



Причем, по сравнению с соседними странами, Meta получила больше всего запросов от правительства Грузии. В частности, за первые 6 месяцев 2023 года правительство Армении сделало 5 запросов, а правительство Азербайджана 15 запросов.



По данным Meta, по сравнению с предыдущими годами увеличилось количество запросов полученных от правительства Грузии за период 6 месяцев. Например, за январь-июнь 2022 года правительство обратилось к Meta с 27 обращениями, а с июля по декабрь 2022 года — с 28 обращениями.



Как поясняет Meta, госорганы направляют информационные запросы об аккаунтах Facebook для официальных расследований. Большая часть этих запросов относится к уголовным делам, таким как ограбления и похищения. Информационные запросы также могут относиться к Instagram, Messenger, Oculu и WhatsApp.



После рассмотрения запроса Meta может отказать в предоставлении информации о пользователе или запросить дополнительные аргументы, если посчитает запрос слишком широким или расплывчатым.







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