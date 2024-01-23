

ВОЗ призывает к срочной вакцинации на фоне роста случаев кори в Европе

23.01.2024 20:20





На фоне роста случаев кори в Европе Всемирная организация здравоохранения призывает к «срочной» вакцинации.



Заявление об этом распространяет Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



По их данным, за первые 10 месяцев 2023 года в Европе зафиксировали в 30 раз больше случаев кори, чем за аналогичный период прошлого года.



В заявлении европейские страны призывают «срочно» начать кампании по иммунизации.



В частности, Европейское бюро ВОЗ за январь-октябрь 2023 года зафиксировало более 30 000 случаев кори, тогда как за весь 2022 год был зафиксирован только 941 случай. По их сообщениям, в последние месяцы число случаев возросло, и эта тенденция продолжится, если не будут приняты срочные меры.



По данным ВОЗ, рост заболеваемости корью вызван снижением уровня вакцинации. В свою очередь, корь — это инфекционное вирусное заболевание, которое сопровождает высокая температура, кашель и, в редких случаях, может развиться пневмония, воспаление головного мозга и смерть.





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