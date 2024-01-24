

Столтенберг: У НАТО есть готовность и силы устранить любую возможность просчетов или недоразумений в Москве

24.01.2024 10:58





Прямой угрозы со стороны России странам НАТО нет, но мы следим за действиями России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает «Украинская правда».



«Мы не видим прямой или неизбежной угрозы против любого члена НАТО. И поэтому мы, конечно, внимательно следим за тем, что делает Россия, мы усилили нашу бдительность, присутствие в восточной части Альянса, но вся идея этого заключается в том, чтобы предотвратить нападение на члена НАТО», - заявил Столтенберг.



Генсек Североатлантического альянса отметил, что НАТО путем развертывания большого количества боевых подразделений в восточной части, увеличения инвестиций в оборону и большему количеству учений пытается не допустить эскалацию.



«На этой неделе у нас начнутся обширные учения, которые станут крупнейшими учениями НАТО за десятилетия, в которых примут участие 90 тысяч военнослужащих.



Мы делаем все это для того, чтобы убедиться, что есть готовность и силы, чтобы устранить любую возможность для просчетов или недоразумений в Москве относительно нашей готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. И пока мы это делаем, нападения на территорию НАТО не будет», - сказал генсек альянса.





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