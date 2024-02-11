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Кулеба: Брать интервью у Путина в 2024 году – это все равно, что давать слово Гитлеру в 1944 году
11.02.2024 12:01
Брать интервью у Путина в 2024 году – это все равно, что давать слово Гитлеру в 1944 году, - пишет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter (X).
Кулеба отреагировал на недавно опубликованное интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Сегодня вы позволяете Путину распространять свою безумную пропаганду геноцида, а на следующий день он наносит удар по Харькову, убивая семь человек. Россияне сожгли заживо парализованного мужчину и его жену, а также целую семью из пяти человек: молодых родителей, их детей четырех и семи лет и новорожденного. Брать интервью у Путина в 2024 году – это все равно, что давать слово Гитлеру в 1944 году. Его надо победить, а не помогать ему распространять кровожадную ложь», – пишет Кулеба.
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