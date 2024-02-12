

В Грузии прошла акция в поддержку больных онкологией

12.02.2024 18:31





Сегодня, 12 февраля, возле здания канцелярии правительства Грузии прошла акция «Хочу жить!». Организатором акции выступила организация «Союз за жизнь».



Основное требование участников акции – отмена лимита в 25 тысяч лари, ежегодно выделяемых из государственного бюджета на лечение онкологических больных, и полное финансирование их лечения.



Основатель организации «Союз за жизнь» Гванца Апхаидзе объяснила, что основная цель акции — обратиться к новому премьер-министру с призывом создать соответствующую группу, которая исправит недостатки и даст пациентам с онкологией возможность получить своевременное и эффективное лечение.



«В 2023 году мы получили обещание, что все онкологические больные в стране смогут получить полноценное лечение. Но с 2024 года мы столкнулись с совсем другой реальностью – на нашу жизнь определен лимит в 25 000 лари, которого во многих случаях недостаточно. Мы требуем, чтобы это ограничение было снято и чтобы пациенты получали полное индивидуальное финансирование. Существует также проблема финансирования, которое постоянно задерживается, а задержки до трех дней могут быть опасны для жизни онкологических больных. Мы просим Департамент здравоохранения вовремя предоставлять услуги онкологическим больным», — заявила Гванца Апхаидзе.



Основатель организации «Союз за жизнь» также рассказала о нехватке лекарств, отсутствии диагностики и профилактики.



«Даже тех лекарств, которые государство обещало предоставить путем прямых закупок, сегодня в Грузии нет. Уже второй месяц этих препаратов не хватает, и эти люди не могут позволить себе лечение. Также важно, что сегодня в Грузии не проводится диагностика и профилактика».



«Кому-то 25 тысяч лари в год хватит лишь на две-три процедуры или на два-три месяца. Сами лекарства не бесплатны, вычитается такая же сумма – из этих 25 000 лари покрывается плата. Проблема в том, что включено всего 13 наименований лекарств и есть люди, которые лечатся другими препаратами, которые не финансируются и даже не зарегистрированы в Грузии. Поэтому лекарств постоянно не хватает, импорт задерживается, остатки приходится покупать у кого-то или хотя бы на черном рынке», — говорит Саломе Баркер Николеишвили, одна из участниц акции.



По итогам акции основатель организации «Союз за жизнь» Гванца Апхаидзе подала в Канцелярию правительства заявление, рассмотрение которого начнется в течение 10 дней.





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