Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Зеленский: Мы ценим Грузию и ее свободолюбивую нацию


25.02.2024   13:51


Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Грузии Саломе Зурабишвили за вчерашнее видеообращение.

«Спасибо, госпожа президент! Совместное и сильное давление на агрессора необходимо для сохранения свободы всех соседних с ним стран. Мы высоко ценим Грузию и ее свободолюбивую нацию», — написал Зеленский.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вчера опубликовала видеообращение в связи со второй годовщиной начала российско-украинской войны, в котором отметила: «Прошло два года, но Россия не победила, она не смогла сломить силу Украины».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна