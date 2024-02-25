|
|
|
Зеленский: Мы ценим Грузию и ее свободолюбивую нацию
25.02.2024 13:51
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Грузии Саломе Зурабишвили за вчерашнее видеообращение.
«Спасибо, госпожа президент! Совместное и сильное давление на агрессора необходимо для сохранения свободы всех соседних с ним стран. Мы высоко ценим Грузию и ее свободолюбивую нацию», — написал Зеленский.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили вчера опубликовала видеообращение в связи со второй годовщиной начала российско-украинской войны, в котором отметила: «Прошло два года, но Россия не победила, она не смогла сломить силу Украины».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна