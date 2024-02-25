

Зеленский: Мы ценим Грузию и ее свободолюбивую нацию

25.02.2024 13:51





Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Грузии Саломе Зурабишвили за вчерашнее видеообращение.



«Спасибо, госпожа президент! Совместное и сильное давление на агрессора необходимо для сохранения свободы всех соседних с ним стран. Мы высоко ценим Грузию и ее свободолюбивую нацию», — написал Зеленский.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили вчера опубликовала видеообращение в связи со второй годовщиной начала российско-украинской войны, в котором отметила: «Прошло два года, но Россия не победила, она не смогла сломить силу Украины».







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