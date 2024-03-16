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Генсек ООН осуждает проведение выборов на оккупированных территориях Украины


16.03.2024   12:10


Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает проведение выборов на оккупированных Россией территориях Украины. Он напомнил, что попытка незаконной аннексии не имеет силы в соответствии с международным правом. Слова Гутерриша процитировал его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик, передает DW.

«ООН остается непоколебимо приверженной суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», - заявил Гутерриш.

Совет Безопасности ООН также обсуждал вопрос «выборов» во время заседания 15 марта. Более 50 стран, в том числе Германия, в совместном заявлении подвергли резкой критике проведение выборов президента России на украинских территориях, оккупированных в нарушение международного права.

Напомним, что в России проходят президентские выборы. «Выборы» проводятся и в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях востока Украины. Киев призвал украинцев, которые проживают на временно оккупированных территориях или вынуждены находиться на территории РФ, «не принимать участие в «псевдовыборах» президента РФ».


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