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Камала Харрис назвала нападение на «Крокус Сити Холл» трагедией и выразила соболезнования семьям погибших
24.03.2024 11:40
Вице-президент США Камала Харрис назвала нападение на «Крокус Сити Холл» в Москве трагедией и выразила соболезнования семьям погибших.
«То, что произошло в результате теракта, безусловно, является трагедией, и мы все должны выразить соболезнования их семьям», — заявил вице-президент США.
Камала Харрис подтвердила позицию Соединённых Штатов Америки о том, что у Вашингтона нет никаких доказательств относительно возможной причастности Украины к нападению.
«Мы знаем, что Исламская группировка на самом деле несет ответственность за то, что произошло», — сказала Харрис.
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