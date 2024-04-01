

«Грузинская мечта» просит США снять санкций с грузинских судей

01.04.2024 23:14





Парламентское большинство обращается к посольству США, призывая снять санкции с судей. Соответствующее заявление исполнительный секретарь «Грузинской мечты», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе сделал на брифинге, состоявшемся в офисе партии после заседания большинства.



Как заявил Мдинарадзе, грузинская сторона до сих пор не получила доказательств, которые подтверждали бы релевантность санкцирования судей.



«От имени парламентского большинства мы хотим обратиться к местному представительству страны-нашего партнера и друга, посольству, госпоже послу, и надеемся, что во время ее пребывания на должности посла этот вопрос будет решен объективно, чтобы начался разговор и санкции, введенные со стороны США в отношении судей, были сняты. До сих пор мы не увидели доказательств, которые подтверждали хотя бы релевантность этих санкций, если не какие-либо условия для санкций и реальные основания.



В тоже время, мы считаем, что несколько судей в Грузии под санкциями без каких-либо оснований, это поощряет кампанию против суда, которую ведут рядовые представители сектора НПО, «Нацональное движение» и различные его ответвления», – заявил Мдинарадзе.





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