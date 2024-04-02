

Папуашвили: Грузинский народ ждет ответа, санкцирование судей было ошибкой бывшего посла США

02.04.2024 12:18





«В свое время несправедливые санкции дали оппозиции и связанными с ней НПО повод напасть на судебную систему и провести кампанию по дискредитации», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, подтверждено, что санкция в отношении судьи Лаши Чхиквадзе была несправедливой и необоснованной.



«Думаю, что это часть партнерства между ними, когда после того, как мы получили подтверждение от Страсбургского суда об отсутствии нарушений в деле Ники Гварамия, появились абсолютные спекуляции, разговоры о политической мотивации, прошла неделя, а мы так и не услышали никакой реакции ни от кого из посольства, которые тогда, два года назад, были участниками дискриминационной кампании против грузинской системы правосудия», — заявил Папуашвили.



Вместе с тем, по словам Папуашвили, «грузинский народ ждет ответа, санкцирование судей было ошибкой бывшего посла США, умышленной ошибкой НПО относительно того, с чем мы имели дело».



«Напомню заявления тогдашних дипломатов, которые прямо указывали на политическую мотивацию. Помните, один из сотрудников посольства прямо потребовал от судьи Грузии отчета в нарушение Конституции и вообще всех основных принципов партнерских отношений. Поэтому грузинский народ ждет ответа. Это была ошибка бывшего посла США, ошибка сотрудников посольства, умышленная ошибка спонсируемых посольством неправительственных организаций. Мы ждем объяснений и результата того, с чем мы имели дело. Результат единственный — это снятие несправедливой санкции с гражданина Грузии», — заявил Шалва Папуашвили.







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