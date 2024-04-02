

Прокуратура Грузии требует от Нидерландов задержания экс-министра юстиции Адеишвили

02.04.2024 17:46





Прокуратура Грузии обратилась к компетентным ведомствам Нидерландов с целью задержания и экстрадиции бывшего министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили в Грузию.



По их же заявлению, обращение было сделано на основании публично распространенной информации.



«Прокуратура Грузии в рамках своих полномочий осуществляет все предусмотренные законом меры для того, чтобы лица, совершившие преступления в Грузии, предстали перед грузинским правосудием, несмотря на их местонахождение.



И в данном случае, на основании публично распространенной информации прокуратура обратилась к компетентным ведомствам Нидерландов с целью задержания и экстрадиции Зураба Адеишвили в Грузию», - заявляют в прокуратуре.



Как отметили в прокуратуре, Зурабу Адеишвили предъявлено обвинение по делам о пытках заключенных, убийстве Буты Робакидзе, избиении Кобы Давиташвили и другим уголовным делам.



Экс-глава Минюста и бывший генпрокурор Грузии Зураб Адеишвили находится в Гааге в составе делегации Украины





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