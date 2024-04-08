

В Грузии ликвидировали прокремлевскую партию «Альт-инфо»

08.04.2024 18:46





Прокремлевскую партию «Консервативное движение» («Альт-инфо») ликвидировали в Грузии. Решение приняло Национальное агентство публичного реестра страны после обращения Антикоррупционного бюро.



В документе, утвержденном сегодня, 8 апреля, указаны нарушения, которые, по информации ведомства, были допущены при регистрации политической силы.





«Консервативное движение» зарегистрировали в 2021 году. Партия планировала принять участие в парламентских выборах в октябре текущего года.



Лидеры движения заявляют, что решение о ликвидации «Консервативного движения» приняла правящая партия «Грузинская мечта».







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