Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии ликвидировали прокремлевскую партию «Альт-инфо»


08.04.2024   18:46


Прокремлевскую партию «Консервативное движение» («Альт-инфо») ликвидировали в Грузии. Решение приняло Национальное агентство публичного реестра страны после обращения Антикоррупционного бюро.

В документе, утвержденном сегодня, 8 апреля, указаны нарушения, которые, по информации ведомства, были допущены при регистрации политической силы.


«Консервативное движение» зарегистрировали в 2021 году. Партия планировала принять участие в парламентских выборах в октябре текущего года.

Лидеры движения заявляют, что решение о ликвидации «Консервативного движения» приняла правящая партия «Грузинская мечта».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна