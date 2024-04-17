

Ребекка Хармс: Проевропейские акции протеста в Тбилиси требуют внимания

17.04.2024 12:22





Проевропейские акции протеста в Тбилиси требуют внимания, - об этом заявляет бывший европарламентарий Ребекка Хармс.



«Проевропейские акции протеста в Тбилиси требуют внимания. Новости вчерашней ночи показывают эскалацию насилия со стороны полиции», - написала Ребекка Хармс в соцсети X.





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