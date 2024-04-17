

Президент Грузии встретится с послами США, стран ЕС и Великобритании

17.04.2024 13:02





Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня встретится с послами стран-членов Евросоюза.



Как заявляют в администрации президента, встреча запланирована во дворце Орбелиани в 14:00.



По их информации, помимо послов стран ЕС, президент встретится с послами Великобритании и США.





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