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Президент Грузии встретится с послами США, стран ЕС и Великобритании
17.04.2024 13:02
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня встретится с послами стран-членов Евросоюза.
Как заявляют в администрации президента, встреча запланирована во дворце Орбелиани в 14:00.
По их информации, помимо послов стран ЕС, президент встретится с послами Великобритании и США.
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