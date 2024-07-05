

Коммунисты из Грузии и оккупированной Абхазии собрались в Москве

05.07.2024 14:21





Коммунисты из Грузии и оккупированной Абхазии (руководство партий) встретились в Москве на слете компартий. Представители коммунистических партий собрались 4 июля в Москве, где состоялось заседание Политического Исполнительного комитета Союза Коммунистических Партий — «Коммунистической Партии Советского Союза».



Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов поприветствовал присутствующих и отметил, что самым большим злом в мире является «нацизм и фашизм», который «распоясался» в Украине.



«Самой большой и злой угрозой всей планете является нацизм и фашизм: как он распоясался на Рiдной Украине под руководством американских ЦРУшкников и НАТОвцев, мы все видим. Но, пока в истории побеждали нацизм и фашизм только коммунисты.



<> Приглашаем вас посмотреть, послушать и просим объективно осветить, потому что нет ни одного человека, кто бы ни был заинтереснован в нашей общей победе над фашизмом. Это зло сегодня расползается по Европе, опутало Америку, а, что касается Украины — уничтожает уникальную страну, которая имела гигантский потенциал», — отметил он в своем выступлении.



Источник: SOVA

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