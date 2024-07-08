

Российский пропагандист предложил сбивать самолеты США из Абхазии

08.07.2024 18:21





Российский пропагандист Владислав Шурыгин предложил сбивать самолеты США из Абхазии.



В его представлении в оккупированный регион Грузии стоит ввести некие «политически группы», которые будут заниматься «партизанством» — сбивать американские самолеты над Черным морем с помощью «абхазских» средств ПВО.



«У нас, например, есть никем не признанное государство Абхазия. Если в Абхазии появятся какие-то политические группы, которые будут заниматься партизанством в Черном море — начнут сбивать с помощью абхазских ПВО американские самолеты, то что в этом случае? Какие претензии к нам?!», — заявил пропагандист.



Шурыгин считает, что если так поступить, то к вопросы к России отпадут, поскольку Абхазия никем не признана, и отвечать за это будет Сухуми.



Напомним, в интервью российскому изданию «Известия», де-факто лидер Абхазии заявил, что в Очамчире появится новый пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ — соответствующее соглашение между Москвой и Сухуми уже подписано.



Заявление прокомментировали в МИД Грузии — официальный Тбилиси считает, что «подобные действия являются грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии».



Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский считает, что информация об открытии базы ВМФ РФ на оккупированной территории Абхазии в Очамчире — это еще один «фант» России.



А глава СГБ Грузии Григол Лилуашвили заявил, что на создание базы в Очамчире уйдет «три года».



Президент Украины назвал планы Кремля о переброске части российских военных кораблей «побегом» и подчеркнул, что Киев их везде достанет.



Источник: SOVA

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