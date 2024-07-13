

Премьер Грузии: Замгоссекретаря США не представила свидетельств антидемократии в стране

13.07.2024 20:53





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что замгоссекретаря США Узра Зея во время встречи с ним не привела конкретных свидетельств антидемократических изменений в стране.



«Вчера у нас состоялась очень интересная дружеская встреча. Мы обсудили все вопросы. Я не услышал ни одного конкретного пункта по поводу того, какие антидемократические изменения были осуществлены в Грузии за последнее время», — заявил Кобахидзе.



Премьер говорит, что сам он задал Зее вопросы по поводу закона об иноагентах, который Вашингтон называет антидемократическим и вдохновленным Кремлем, но в ответ услышал «общую оценку без всякой аргументации и какой-либо конкретики».



«На будущее я попросил ее представить конкретные замечания по поводу этого закона, иначе нам будет сложно реагировать на общие комментарии», — сказал премьер.



По его словам, власти Грузии «находятся в режиме ожидания» шагов США по нормализации отношений.



«Наше желание – максимально углубить отношения с Соединенными Штатами, о чем мы неоднократно заявляли. С нашей стороны мы абсолютно открыты. Главное, чтобы мы увидели встречные шаги», — сказал Кобахидзе.



Заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея посещала Тбилиси 11-12 июля. Она провела встречи с депутатами парламента Грузии, президентом, премьером, правозащитниками, представителями гражданского общества и СМИ.



По окончанию визита дипломат заявила, что США «крайне обеспокоены» антидемократическими действиями правительства Грузии, которые подрывают процесс интеграции страны в ЕС и НАТО. Зея добавила, что лидеры правящей партии распространяют дезинформацию о США и других партнерах, и это «служит только интересам врагов».



В последние месяцы власти Грузии особенно часто прибегали к антизападной риторике, аргументируя необходимость принятия закона об иноагентах. По их утверждению, Запад желает устроить в стране революцию, а после смены власти открыть здесь «второй фронт» войны против России.



Из-за соответствующих «ложных заявлений» Пентагон решил отменить грузино-американские учения «Достойный партнер 2024».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





