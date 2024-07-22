

Судей ознакомили с вопросами связанными с проведением выборов

22.07.2024 15:34





Судьи, рассматривающие административные дела в Верховном, Апелляционном, городских и районных судов приняли участие в рабочей встече по вопросам выборов.



В мероприятии приняли участие член Высшего совета юстиции, председатель Палаты по административным делам Тбилисского апелляционного суда Дмитрий Гвритишвили, председатель Центральной избирательной комиссии Грузии (ЦИК) Георгий Каландаришвили, руководитель департамента парламентского и избирательного сотрудничества Секретариата Парламентской ассамблеи Совета Европы Лири Копачи-ди-Микеле и Рената Левовски, директор Международного фонда избирательных систем (IFES) в Грузии.



Председатель ЦИК Георгий Каландаришвили рассказал участникам заседания о внедрении и использовании избирательных технологий в процессе голосования. Он предоставил участникам подробную информацию обо всех мероприятиях, которые проводит Избирательная комиссия для проведения выборов 26 октября. Разговор затронул такие важные вопросы, как создание соответствующей инфраструктуры, адаптированной к технологиям, укрепление человеческих ресурсов, беспрецедентная информационная кампания, 8 пилотных выборов, прошедших поэтапно, и их итоги, вопросы правового регулирования электронных выборов и т.д.



В рамках семинара обсудили изменения, внесенные в Избирательный кодекс и принятые ЦИК акты по внедрению технологий. Информацию по этому вопросу участникам предоставил руководитель юридического управления ЦИК Георгий Сантуриани.



Заместитель председателя ЦИК Георгий Шарабидзе рассказал судьям о результатах проверки соответствия электронных средств выборов. В своей презентации он отметил, что согласно отчету, опубликованному международной аудиторской компанией «Pro V&V», электронное оборудование и программное обеспечение соответствуют международным стандартам, законодательству Грузии и техническим характеристикам. Электронные устройства работают правильно, безопасно и точно.



Также была проведена демонстрация избирательного электронного оборудования, и участники имели возможность увидеть его работу на практике.



В рамках встречи эксперт Совета Европы Дмитрий Третьяков ознакомил участников с практикой Европейского суда по правам человека по избирательным спорам, в том числе с использованием избирательных технологий. А главный советник IFES по вопросам права и правосудия Типей Робло расскащала о судебной практике, связанной с избирательными спорами.



Двухдневное рабочее совещание, проходило в Батуми 20-21 июля и модерировалось старшим специалистом по проектам Департамента парламентского и избирательного сотрудничества Парламентской Ассамблеи Совета Европы Майей Джорджикиа, заместителем директора Международного фонда избирательных систем (IFES), Давидом Гонгадзе и председателем ЦИК Георгием Каландаришвили.



Предвыборные споры играют важную роль на протяжении всех выборов, поэтому важно предоставлять судебному корпусу информацию по вопросам и новшествам, а также нормативно-правовую базу. Именно поэтому такого рода рабочие встречи в последние годы стали постоянными и проводятся перед каждыми выборами.



Рабочая встреча прошла при поддержке Международного фонда избирательных систем (IFES) и Совета Европы (СЕ) в сотрудничестве с Высшим советом юстиции.





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