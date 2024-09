The Washington Post о заявлении Иванишвили: «Перекликается с параноидальными предупреждениями Путина»

11.09.2024 15:41





Влиятельная американская газета The Washington Post опубликовала статью о Грузии, в которой звучит призыв к США активнее действовать для защиты демократии в Грузии.



Как пишет The Washington Post, последние сообщения о Грузии вызывают тревогу, так как «авторитарная и пророссийская правящая партия «Грузинская мечта» угрожает запретить все оппозиционные партии, если она получит большинство на парламентских выборах 26 октября».



«Возможно, это последний призыв к демократии в Грузии. США могут сделать больше, чтобы спасти ее», — пишет издание.



В статье также указано, что по сравнению с другими бывшими советскими республиками Грузия особенно важна, поскольку ее население по-прежнему привержено союзу с Европой и демократическому будущему, «несмотря на то, что «Грузинская мечта» встала на сторону России».



The Washington Post также упомянуло заявление президента Саломе Зурабишвили о том, что на выборах перед грузинским народом будет стоять выбор «между рабством России или сотрудничеством с Европой».



Что касается «российского закона» принятого в Грузии, здесь издание указывает, в других странах с репрессивным режимом аналогичные законы использовались для стигматизации гражданского общества и блокирования его финансирования.



«Европейский Союз и США заявили, что этот закон является серьезным препятствием для будущего членства Грузии в НАТО и Евросоюзе. Несомненно, это одна из причин, почему «Грузинская мечта» и ее российские сторонники поддерживают закон.



В своем последнем выступлении премьер-министр Ираклий Кобахидзе пригрозил, что, если «Грузинская мечта» получит конституционное большинство, она запретит основные оппозиционные партии и коалиции. […]

Бидзина Иванишвили, миллиардер и бывший премьер-министр, стоящий за «Грузинской мечтой», говорит, что оппозиция является лицом глобального заговора, цель которого взять под контроль Грузию. Это перекликается с параноидальными предупреждениями Путина о «цветных революциях», вдохновленных Западом.



Последние комментарии премьер-министра показывают, что «Мечта» готовится уничтожить оппозицию. Г-н Кобахидзе не стал подробно рассказывать, как это произойдет, но намекнул, что правящая партия скажет, что оппозиция во главе с Саакашвили преступно спровоцировала Россию в войне 2008 года. Это абсурд: Россия вторглась в Грузию и до сих пор оккупирует 20% ее территории», — указано в статье.



Как пишет The Washington Post, США должны воспользоваться временем перед выборами и защитить проведение в Грузии свободных выборов со честным подсчетом голосов.



«Граждане Грузии должны услышать от президента Джо Байдена и Конгресса, что они не потерпят однопартийного правления в Грузии», — пишет издание, отмечая, что в противном случае, в этой многообещающей стране, «может погибнуть демократия».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ