Патриарх Грузии выразил соболезнования в связи с терактом в православном храме в Дамаске

26.06.2025 13:18





Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй направил соболезнования патриарху Антиохийскому и всего Востока Иоанну X в связи с террористическим актом в православном храме в Дамаске. Об этом сообщили в Патриархии Грузии.



«С глубокой скорбью и великим сердечным страданием восприняли весть о террористическом акте, произошедшем в храме святого пророка Илии в Дамаске, в результате которого погибли более 20 православных христиан и множество людей получили ранения», – говорится в послании.



Илия Второй выразил поддержку пастве и семьям погибших, а также осудил терроризм как «недопустимое и неприемлемое явление для цивилизованного общества».



«Мир, в котором мы живем, полон боли и страдания, но нас утешают слова Спасителя: »И се, Аз с вами есмь во вся дни до скончания века» (Мф. 28:20). Этой верой и надеждой да укрепит Господь вашу паству», – сказано в обращении.



22 июня в сирийской столице произошел один из самых кровавых терактов последних лет. Во время богослужения в греческой церкви Святого Ильи террорист-смертник открыл огонь по прихожанам, а затем активировал взрывное устройство. По официальным данным, погибли не менее 25 человек, более 60 получили ранения.



Хотя ответственность за нападение пока официально не взяла на себя ни одна из террористических организаций, сирийские власти обвинили в атаке боевиков ДАЕШ. Одного подозреваемого задержали.



Это нападение стало первым терактом с участием смертника в Дамаске после свержения режима Башара Асада в 2024 году и прихода к власти Сирии исламистов.





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