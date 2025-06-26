Разрешение на съёмку в судах будет выдавать Высший совет юстиции

26.06.2025 13:34





Решение о фото- и видеосъёмке судебных заседаний в Грузии будет принимать только Высший совет юстиции — так решили в партии «Грузинская мечта».



Согласно скорректированным поправкам в закон «Об общих судах», суд получит право самостоятельно распространять соответствующие материалы. Об этом сообщил журналистам один из авторов и инициаторов законопроекта, председатель парламентского Комитета по правовым вопросам Арчил Гордуладзе.



«Главная цель политически контролируемых и политизированных представителей СМИ — вмешиваться в деятельность суда и не только. Все стараются устроить шоу, а не обеспечить проведение судебного процесса. Основное назначение суда — свершение правосудия, а также предоставление людям возможности свободно защищать свои права на основе принципа состязательности. Суд должен работать в спокойной обстановке. Именно для этого были внесены поправки, в соответствии с которыми фото- и видеосъёмка во время судебных заседаний не допускается. Исключение возможно только в случае, если Высший совет юстиции примет решение по каждому конкретному делу», — заявил Гордуладзе.



Изначально предполагалось, что фото-, видео- и аудиозапись судебных заседаний будет разрешаться только на основании обоснованного ходатайства и мотивированного решения судьи. Однако эта норма была изменена.



«Принятие решения Высшим советом юстиции никоим образом не может рассматриваться как вмешательство в деятельность суда», — отметил Гордуладзе.



Также в законопроекте предусмотрено, что суд может распространять отснятые материалы, если это не противоречит закону.



Напомним, что аналогичный запрет на съёмку в судах был введён в 2007 году при правлении «Единого национального движения», а отменён уже при власти «Грузинской мечты» в 2013 году.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





