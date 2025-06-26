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Пьяный патрульный устроил стрельбу в ресторане в Кахетии
26.06.2025 13:21
Полицейского задержали по обвинению в попытке убийства в селе Руиспири Телавского района. Об этом сообщает прокуратура Грузии.
По данным следствия, патруль-инспектор ранил человека из личного огнестрельного оружия, находясь в состоянии опьянения. В момент совершения преступления он не находился при исполнении должностных полномочий.
Причины стрельбы в прокуратуре не называют. По данным СМИ, инццидент произошел в ресторане, пострадал 64-летний мужчина. В телавской больнице в среду сообщили, что его состояние критическое.
Следствие продолжается по статье 19-108 УК Грузии (попытка умышленного убийства).
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