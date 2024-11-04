

Проспект Руставели перекрыт

04.11.2024 19:50





На проспекте Руставели в Тбилиси, где через некоторое время начнется акция протеста оппозиции, ограничено движение автотранспорта.



Недавно к собравшимся у здания парламента Грузии вместе со своими сторонниками присоединились лидеры трех оппозиционных объединений: „Единство – Национальное движение“, „Коалиция за перемены“ и „Сильная Грузия“, устроившие шествие от площади Вокзальной до проспекта Руставели.



На месте мобилизована полиция и несколько бригад скорой помощи.



В ближайшее время к собравшимся у законодательного собрания обратятся лидеры оппозиции и ознакомят их с дальнейшим планом действий.





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