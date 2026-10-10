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Роспотребнадзор запретил импорт и продажу некоторых видов грузинского вина и минеральной воды, а также Coca-Cola


10.10.2026   16:24


Российская санитарная служба – Роспотребнадзор, запретила импорт и продажу в России некоторых видов грузинских алкогольных напитков и минеральной воды.

В частности, к реализации запрещены следующие виды продукции: вино «Телиани Вели»; вино «Тбилгвино»; вино и коньяк от «Братья Асканели»; вино «Вайнман»; пиво «Грузинская пивоваренная компания»; произведенный в Грузии газированный охлаждающий напиток Coca-Cola; минеральная вода «Набеглави».


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