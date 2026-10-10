Роспотребнадзор запретил импорт и продажу некоторых видов грузинского вина и минеральной воды, а также Coca-Cola

10.10.2026 16:24





Российская санитарная служба – Роспотребнадзор, запретила импорт и продажу в России некоторых видов грузинских алкогольных напитков и минеральной воды.



В частности, к реализации запрещены следующие виды продукции: вино «Телиани Вели»; вино «Тбилгвино»; вино и коньяк от «Братья Асканели»; вино «Вайнман»; пиво «Грузинская пивоваренная компания»; произведенный в Грузии газированный охлаждающий напиток Coca-Cola; минеральная вода «Набеглави».





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