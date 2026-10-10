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Кобахидзе: Европейская бюрократия скорбит по агентуре, управлявшей этой страной


10.10.2026   17:05


Этот человек называет демократию и права человека той гадостью, которую мы наблюдали на проспекте Руставели на протяжении этих лет. Это были многочисленные попытки организовать революцию, которые, к сожалению, открыто поддерживались европейской бюрократией, – заявил премьер-министр Грузии в ответ на вопрос журналиста по поводу заявления посла ЕС в Грузии Павла Герчинского.

Как отметил Ираклий Кобахидзе, Грузия неуклонно отстаивает такие принципы, как: правовое государство, демократия, права человека, и это одно из главных достижений правительства с 2012 года.

Отметим, сегодня Павел Герчинский заявил, что ЕС никогда не поддерживал насилие ни в Грузии, ни где-либо еще.


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