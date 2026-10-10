Вольский: Герчинский постоянно повторяет, что агрессию никогда не финансировали, но реальность совершенно иная

10.10.2026 17:04





Павел Герчинский постоянно повторяет, что агрессию никогда не финансировали, но реальность совершенно иная, – заявила вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



По его словам, у Герчинского нет ответа на вопрос, что, например, представляла собой акция, которую министры иностранных дел стран-членов ЕС провели на проспекте Руставели в Тбилиси вместе с радикальными оппозиционерами, экстремистами.



«Они напрямую призывали общество, особенно молодежь, к противостоянию, к свержению правительства. Никаких прямых заявлений — «берите оружие и стреляйте» — не было, но факт в том, что демонстрация была физически, финансово, политически, во всех отношениях очевидной, и этот процесс продолжается до сих пор», — сказала Гия Вольский.



Отметим, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский сегодня заявил журналистам, что ЕС никогда не поддерживал насилие ни в Грузии, ни где-либо еще.





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