Байден готовит визовые санкции для чиновников из Грузии - The Hill

13.12.2024 00:17





Президент США Джо Байден готовит визовые ограничения для официальных лиц в Грузии, сообщает американское издание The Hill. Решение принято «на фоне подавления правительством массовых протестов против победы партии «Грузинская мечта», которая, по мнению критиков, разворачивает страну в сторону России».



«По словам людей, знакомых с этим вопросом, в четверг администрация объявит ряд запретов на поездки, направленных на лиц, которые, как считается, ответственны за подрыв избирательного процесса или соучаствуют в нем, а также на членов их семей.



Имена тех, на кого наложены санкции, обычно не разглашаются публично. Эти санкции дополняют другие меры, принятые администрацией Байдена в ответ на спорные заявления «Грузинской мечты» о победе на выборах и насилие в отношении демонстрантов, которые уже две недели не выходят на улицы», - сообщает издание.



По данным The Hill, среди других мер, принятых Вашингтоном, – приостановка механизмов стратегического партнерства между США и Грузией в ноябре. Ожидается, что администрация Байдена сделает заявление о том, что она рассматривает варианты и планирует дополнительные шаги.



«Но законодатели-демократы и республиканцы в Конгрессе критикуют администрацию Байдена за слишком медленные и осторожные действия в отношении Грузии, в частности за то, что она не ввела санкции против Бидзины Иванишвили, миллиардера, основателя и фактического лидера правящей партии, который сколотил свое состояние в России».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ