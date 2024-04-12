

Лазаре Григориадис приговорен к 9 годам тюремного заключения

12.04.2024 11:02





Суд признал виновным 21-летнего Лазаре Григориадиса, задержанного по обвинению обвиняемому в посягательстве на здоровье полицейских и уничтожении государственного имущества во время мартовских протестов.



Решением судьи Тбилисского городского суда Звиада Шарадзе Лазаре Григориадис приговорен к 9 годам лишения свободы.



Судья признал Лазаре Григориадиса виновным по обоим пунктам обвинения: как в посягательстве на здоровье полицейских, так и в уничтожении государственного имущества.



Этим решением Звиад Шарадзе полностью удовлетворил ходатайство обвинения.



Лазаре Григориадис присутствовал при оглашении приговора.



На прошедшем судебном заседании последнее Лазаре Григориадис воспользовался правом на последнее слово. Он не признает себя виновным ни по одному из обвинений.



Для справки, Лазаре Григориадису, обвиняемому в посягательстве на здоровье полицейских и уничтожении государственного имущества, 31 марта 2023 года в качестве меры пресечения было избрано заключение под стражу. По информации следствия, 7 марта во время акции на проспекте Руставели подсудимый дважды бросил «коктейли Молотова» в сотрудников Департамента специального назначения МВД, исполняющих свои служебные обязанности на улице 9 апреля.



Также 9 марта на улице Чантурия обвиняемый умышленно подожег принадлежащий МВД автомобиль Toyota Corolla, который сгорел на месте. В результате этих действий государственному бюджету нанесен материальный ущерб на сумму 39 500 лари.



Лазаре Григориадису предъявлено обвинение по 2-й части статьи 353 прим УК Грузии (посягательство на здоровье сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей) и по подпункту «а» 2-й части статьи 187 УК Грузии (уничтожение чужого имущества путем поджога), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 11 лет.



По делу о событиях 7-8 марта, в соответствии с Уголовным кодексом в общей сложности были задержаны 6 человек, 5 из них отпущены под залог.





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