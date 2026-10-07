Кобахидзе: Если в чем-то Молдова и Украина опережают Грузию, то только по отрицательным показателям

07.10.2026 18:04





Если в чем-то Молдова и Украина опережают Грузию, то только по отрицательным показателям. Не дай Бог нам во всем этом опередить Молдову и Украину, - так премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал на заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос о том, что Грузия является страной-кандидатом только на бумаге и она хотела бы, чтобы Грузия «была на том же уровне, что Молдова и Украина».



«Европарламент вообще не интересен. Все очень хорошо знают, что, к сожалению, в последнее время этот орган не распространяет ничего, кроме лжи.



Если в чем-то Молдова и Украина опережают Грузию, то только по отрицательным показателям. Не дай Бог нам во всём этом опередить Молдову и Украину. У нас свой путь. Наш путь - это путь мира и экономического развития, и мы обязательно продолжим этот путь», - заявил Ираклий Кобахидзе.



Кроме того, премьер-министра спросили о документе Евросоюза по вопросам расширения, в котором о Грузии не говорится, на что он отметил, что Грузия на 1000 шагов опережает как Украину, так и Молдову и другие страны-кандидаты.



«Мы выбрали свой путь – главное увидеть со стороны Еврокомиссии справедливый, правильный и здравый подход. Подождем развития событий. Мы заявили свое политическое желание и волю, это подразумевает, что мы продолжаем свой путь в направлении евроинтеграции. Вы знаете, что, исходя из соглашения об ассоциации, уже выполнено 90% обязательств. Мы добросовестно выполняем свои обязательства. Вы знаете, какова ситуация в Грузии - насколько мы, на 1000 шагов, опережаем как Украину, так и Молдову и другие страны-кандидаты. Остальное уже вопрос здравого отношения. Если Еврокомиссия будет здраво относиться к Грузии, в таком случае евроинтеграция Грузии беспрепятственно продолжится», - заявил Ираклий Кобахидзе.





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