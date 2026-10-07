Рынок медицинских услуг оказался в центре масштабного мониторинга

07.10.2026 19:22





Исследование рынка медицинских услуг длилось три года и охватило около 13 тысяч направлений медицинских услуг. Теперь регулятор готовит его финальные результаты. Главный интерес вызывают не сами данные о подорожании, а то, насколько обоснована стоимость отдельных услуг.



В ходе исследования были определены услуги, по которым зафиксирован рост цен, а также направления с высокой разницей между стоимостью услуги и затратами на ее оказание. В отдельную группу попали около 300–350 услуг, где потенциальная наценка может составлять 100% и более.



Это не означает автоматически, что клиники необоснованно завышают цены. Медицинская услуга — это не только работа врача. В ее стоимость входят оборудование, расходные материалы, зарплаты персонала, аренда, обслуживание техники, налоги и другие расходы. Поэтому теперь необходимо установить, чем именно объясняется такая высокая маржинальность в конкретных категориях.



Цена медицинской услуги напрямую влияет на доступность лечения. Особенно это заметно там, где значительную часть расходов человек оплачивает самостоятельно. Если обследование или процедура становится слишком дорогой, пациент может отложить визит к врачу, отказаться от дополнительных исследований или искать более дешевую альтернативу.



При этом предварительный анализ рынка показывает интересную картину: концентрация в секторе остается низкой, а конкуренция между клиниками достаточно высокой. Получается важное противоречие. Если на рынке много игроков и они активно конкурируют, почему в отдельных услугах сохраняется столь высокая наценка?



Именно этот вопрос должен стать одним из ключевых в итоговом отчете.



Здесь важно отличать обычный рост стоимости от проблемы конкуренции. Если высокая цена объясняется дорогим оборудованием, импортными материалами, квалификацией специалистов или другими объективными расходами, ситуация имеет экономическое объяснение.



Если же окажется, что в отдельных сегментах цена существенно отрывается от реальной стоимости услуги без достаточных оснований, это уже повод для дальнейшего вмешательства и рекомендаций.



Поэтому итог мониторинга важен не только для рынка, но и для пациентов. Речь идет о том, чтобы понять, из чего складывается цена медицинской услуги и почему за некоторые процедуры приходится платить значительно больше.





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