Состоялась первая встреча между представителями Грузии и Науру на парламентском уровне

07.10.2026 19:59





По словам председателя комитета парламента по внешним связям Николоза Самхарадзе, после установления дипломатических отношений между Науру и Грузией состоялась первая встреча на парламентском уровне.



По словам Самхарадзе, для успешной политики непризнания важен шаг властей Науру, которые отозвали признание так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона.



Как отметил Николоз Самхарадзе, властям Науру выразили благодарность за признание территориальной целостности Грузии.



«Сегодня мы встретились с председателем парламента Науру. Можно сказать, что это была историческая встреча, поскольку это первая встреча на парламентском уровне после установления дипломатических отношений между Науру и Грузией. Мы поблагодарили власти Науру за то, что они отозвали признание так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона и признают территориальную целостность Грузии. Конечно, это важный шаг для успеха нашей политики непризнания.



Надеемся, что в ближайшем будущем примеру Науру последуют и другие страны. Хотя их число можно пересчитать по пальцам одной руки, в данном случае количество не имеет решающего значения. Важно, чтобы все страны мира безоговорочно признавали территориальную целостность Грузии. Мы неустанно боремся за это и всегда будем продолжать работать в этом направлении», — отметил Николоз Самхарадзе.





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